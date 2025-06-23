Darıca'da Balkondan Düşen Bebek Ağır Yaralandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1,5 yaşındaki bir bebek, balkonda oynarken dengesini kaybedip düştü. Bebek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde birinci kattaki balkondan düşen bebek ağır yaralandı.

Nene Hatun Mahallesi Esma Sokak'ta 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan 1,5 yaşındaki Z.K. balkonda oynadığı sırada iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çocuğun düşüşünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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