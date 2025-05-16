Darıca'da Balık Tutarken Kayalıklardan Düşen Genç Yaralandı

Darıca'da Balık Tutarken Kayalıklardan Düşen Genç Yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize düşen 21 yaşındaki V.B.K., yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize düşen V.B.K. (21) yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya mevkinde meydana geldi. V.B.K., balık tutarken dengesini kaybedip 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 3 bot ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışmayla V.B.K.'yi bota alarak kıyıya çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen V.B.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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