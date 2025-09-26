Darıca'da Altyapı Çalışmalarında Doğal Gaz Borusu Delindi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi. Olay yerine polis, itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Sırasöğütler Mahallesi 1666 Sokak'ta iş makinesiyle yapılan altyapı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğal gaz hattı delindi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Bölgede önlem alan ve doğal gaz hattının vanasını kapatan ekipler, zarar gören yerin onarılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel