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Darıca'da akaryakıt istasyonunda hırsızlık: 1 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki çelik kasadan 4 bin lira çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelileri tespit etti ve operasyon düzenledi. Yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akaryakıt istasyonundaki çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık'ta ilçedeki bir akaryakıt istasyonunun çelik kasasından 4 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin C.S. ile C.S. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalanan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, spiral, murç, oksijen tüpü, eldiven ve maske ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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