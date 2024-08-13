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Darıca'da Abartı Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Para Cezası

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne 6 bin 439 TL para cezası uygulandı. Polis, sürücüyü egzozun yanına yaklaştırarak çıkan sesi dinlettirip, motosikletliye 'Bunu yaptır' dedi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne, 6 bin 439 TL para cezası uygulandı. Ayrıca polis, sürücüyü egzozun yanına yaklaştırarak çıkan sesi dinlettirip, motosikletliye 'Bunu yaptır' dedi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Darıca ilçesinde meydana geldi. Abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden 41 MA 6710 plakalı motosiklet sürücüsü ihbar edildi. Trafik polisleri, sürücüyü durdurdu. Motosiklette yapılan incelemede egzozun orijinal olmadığı ve ses desibelinin fazla olduğunu tespit edildi. Abartı egzoz kullanan sürücüye 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken, motosiklet de trafikten menedildi.

'VER ARA GAZI'

Öte yandan trafik polisleri, sürücüyü egzoza yaklaştırarak sesini dinletti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; trafik polisinin sürücüyü motosikletin egzozunun olduğu kısma götürüp, bir başka kişiye 'Ver ara gazı' dediği anlar yer aldı. Sürücüye abartı egzoz sesini dinleten polis, sürücüye 'Bunu yaptır' derken, sürücünün 'Abi yaptıracağım zaten' dediği görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Kocaeli Darıca Yaşam Güncel Haberler

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