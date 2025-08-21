Darıca'da 500 Bin TL'lik Hırsızlık: Y.G. Tutuklandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 farklı evde yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşya çalan Y.G. isimli kadın yakalandı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Y.G.'nin 84 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Darıca ilçesindeki 3 farklı evden 500 bin TL değerinde ziynet eşya ve takının çalınmasını araştıran Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Y.G. isimli kadın olduğunu tespit etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu Y.G., dün Gebze ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Y.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Y.G.'nin 84 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.