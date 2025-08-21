Darıca'da 500 Bin TL'lik Hırsızlık: Y.G. Tutuklandı

Darıca'da 500 Bin TL'lik Hırsızlık: Y.G. Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 farklı evden 500 bin TL değerinde ziynet eşya çalan Y.G. isimli kadın yakalanarak tutuklandı. Daha önce 84 suç kaydı olan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 farklı evde yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşya çalan Y.G. isimli kadın yakalandı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Y.G.'nin 84 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Darıca ilçesindeki 3 farklı evden 500 bin TL değerinde ziynet eşya ve takının çalınmasını araştıran Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Y.G. isimli kadın olduğunu tespit etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu Y.G., dün Gebze ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Y.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Y.G.'nin 84 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haraç iddiasında yeni görüntüler: Ufuk Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı

'Dayı'nın esnaftan haraç istediği anın görüntüleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

2 kuzeni getiren jandarma aracına kurşun yağdırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.