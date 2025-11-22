Darıca'da 320 Bin Liralık Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki evden çalınan toplam 320 bin liralık ziynet eşyası ve paranın failleri arasında yer alan Z.D, tutuklandı. Hırsızlık olayları ile ilgili yürütülen çalışmalarda, şüpheli İstanbul'da yakalanarak Kocaeli'ye getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Darıca'da 27 Ekim-17 Kasım arasında meydana gelen 2 farklı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Hırsızlıkları gerçekleştirdiği tespit edilen Z.D'nin İstanbul'da olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli, 21 Kasım'da yakalanarak Kocaeli'ye getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
