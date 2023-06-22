Darıca'da 3 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapılan operasyonda 3 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 2 kilogram bonzai, 1 kilogram esrar, 80 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu öğütme aparatı, 50 mililitre kimyasal hammadde, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.T. (32) işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.