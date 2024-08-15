Darıca Belediyesi Sağlıklı Vücut Projesi Devam Ediyor

Darıca Belediyesi tarafından başlatılan "Sağlıklı Vücut, Sağlıklı Yaşam, Vücut Analizi" projesi sürüyor.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Millet Bahçesi'nde stant kuruldu.

Uzmanlar tarafından vücut kitle endeksi ölçülen vatandaşlar, kas ve yağ oranları dikkate alınarak ilgili spora yönlendiriliyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, projenin önemine değinerek, "Vatandaşlarımızı belediyelerimizin spor alanlarında yaptığı aktivitelere davet etmek, yönlendirmek ve sporla buluşturmayı amaç ettiğimiz bir proje. Vatandaşımızın ilgisi bizi mutlu etmiştir." dedi.

Programa, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar da katıldı.