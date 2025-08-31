Dargeçit'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde çıkan örtü yangını, 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılmaya başlandı.

MARDİN'in Dargeçit ilçesi kırsalındaki ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dargeçit ilçesi kırsal Çatalcam ile Alayurt Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Dumanın yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredekilerin de yardımıyla ekiplerin 5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
