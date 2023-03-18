Dargeçit'te Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Dargeçit ilçesinde yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Dargeçit ilçesinde öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için gerekli donanıma sahip olan ve gençlerin boş zamanlarını kaliteli bir şekilde geçirebilmesine olanak sağlayacak Gençlik Merkezi çalışmalarını tamamlandı.

Yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi, Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi.

Vali Demirtaş, göreve başladıklarında vatandaşlara her ilçede Gençlik Merkezi ve Kadın Merkezi açacaklarını sözünü verdiklerini hatırlatarak, şehrin en ücra köşesi Dargeçit'te merkezi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törene, Dargeçit Kaymakamı Emre Çifci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ve siyasi parti temsilcileri katıldı.