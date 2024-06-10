Üye Girişi
Haberler

Darende Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darende Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı. Sergide, kursiyerlerin büyük bir özveriyle hazırladığı el emeği ürünler sergileniyor.

Darende Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

Serginin açılışı kurdelesini kesen ilçe Kaymakamı Şeref Gülyer, kursiyerler tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan serginin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenleri kutladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan da emeklerinden dolayı Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerine teşekkür etti.

Açılışta ilçe protokolüne bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Durukan ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılından bu yana haziranın ilk haftasının Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Durukan, eğitim öğretim yılında 115 kurs açıldığını ve bin 600 kursiyerin katıldığını dile getirerek, serginin açılışını yapan Gülyer, Apan, İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Keser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve SYDV Müdürü Çağatay Eroğlu'na teşekkür etti.

Daha sonra açılışı yapılan sergi, katılımcılarca gezildi.

3 gün açık kalacak sergide, cehiz takımları, yağlı boya tablolar, cam süsleme ürünleri, kıyafet, hediyelik eşya, takıları, ahşap çalışmalar ve boyama ürünleri olmak üzere toplam 5 binin aşkın el emeği göz nuru ürün, eser sergileniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Darende Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Bakmadan Geçme

Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 11 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur? Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (11 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Yusuf Yazıcı hangi takımda oynuyor? Yusuf Yazıcı hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024? Semih Kılıçsoy hangi takımda oynuyor? Semih Kılıçsoy hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?
Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title