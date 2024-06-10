Darende Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi

Darende Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

Serginin açılışı kurdelesini kesen ilçe Kaymakamı Şeref Gülyer, kursiyerler tarafından büyük bir özveriyle hazırlanan serginin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenleri kutladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan da emeklerinden dolayı Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerine teşekkür etti.

Açılışta ilçe protokolüne bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Durukan ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılından bu yana haziranın ilk haftasının Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Durukan, eğitim öğretim yılında 115 kurs açıldığını ve bin 600 kursiyerin katıldığını dile getirerek, serginin açılışını yapan Gülyer, Apan, İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Keser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve SYDV Müdürü Çağatay Eroğlu'na teşekkür etti.

Daha sonra açılışı yapılan sergi, katılımcılarca gezildi.

3 gün açık kalacak sergide, cehiz takımları, yağlı boya tablolar, cam süsleme ürünleri, kıyafet, hediyelik eşya, takıları, ahşap çalışmalar ve boyama ürünleri olmak üzere toplam 5 binin aşkın el emeği göz nuru ürün, eser sergileniyor.