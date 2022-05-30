Darende'de minik öğrencilerden yıl sonu gösterisi - Haberler

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Darende'de minik öğrencilerden yıl sonu gösterisi

AA - Ayhan İşcen - Güncel
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Darende'de minik öğrencilerden yıl sonu gösterisi

Malatya'nın Darende ilçesinde Yavuz Sultan Selim Anaokulu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi.

Malatya'nın Darende ilçesinde Yavuz Sultan Selim Anaokulu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi.

Okul müdürü Gazi Kurtoğlu, Karakucak Güreş Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, minik yürekleri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurtoğlu, öğretmen ve velilere teşekkür ederek, "Dünyanın en güzel ve en değerli varlıkları olan evlatlarımızı sizler sevgiyle donatmayı hedeflerken, bizler de bu sevgiyi tamamlayacak ve onları hayata hazırlayacak eğitimin temelini vermek için gayret gösteriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenlerin koordinesinde öğrenciler çeşitli gösteriler sahneledi.

Program sonunda ilçe protokolü tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Belediye Başkan Vekili Muharrem Apan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, veliler ve öğrenciler katıldı.

AA / Ayhan İşcen - Güncel

Yavuz Sultan Selim Hisarcık Malatya Darende Güncel Haberler

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