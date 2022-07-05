Darende'de emniyetten tarım araçlarına ilişkin uyarı Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü, çapa motoru olarak bilinen tarım aracının kara yoluna çıkışının yasak olduğunu bildirdi. Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü, çapa motoru olarak bilinen tarım aracının kara yoluna çıkışının yasak olduğunu bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle ilçede çapa motoru kullanımının arttığının gözlemlendiğine işaret edildi. Geçmiş yıllarda çapa motoru kazalarından dolayı onlarca vatandaşın hayatını kaybedip 100'lerce vatandaşın da yaralandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çapa motorlarının karayoluna çıkması yasaktır. Kara yoluna çıkan çapa motorları ekiplerce bağlanacaktır. Bağlanan çapa motorları faturalarının getirilmesi durumunda çekici üzerinde sahiplerine iade edilecektir. Faturası ibraz edilmeyen çapa motorları sahiplerine teslim edilmeyecek olup hazineye kalacaktır. 5 Temmuz 2022 gününden geçerli olmak üzere özellikle D 300 kara yolu ve çarşı merkezine gelen çapa motorlarına gerekli cezai işlemler uygulanıp çapa motorları bağlanacaktır." AA / Ayhan İşcen - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Darende Güncel Haberler

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