Darende'de 6 bin aileye gıda yardımı - Haberler

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Darende'de 6 bin aileye gıda yardımı

AA - Ayhan İşcen - Güncel
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Darende'de 6 bin aileye gıda yardımı

Darende Belediye Başkanlığı, ramazan dolayısıyla 6 bin aileye ekmek ve gıda kolisi ulaştırdı.

Darende Belediye Başkanlığı, ramazan dolayısıyla 6 bin aileye ekmek ve gıda kolisi ulaştırdı.

Toplam 67 mahalleden 6 bin aileye ulaştırılan yaşam kolisinde, çay, makarna, pirinç, un, yağ, şeker, salça, fasulye, mercimek, bulgur, temizlik malzemeleri, helva ve çocuklara çeşitli hediyeler yer aldı.

Belediye Başkanı İsa Özkan, gazetecilere, hayırsever iş insanları tarafından gönderilen 6 tırdan oluşan 150 tonluk yardımın büyük bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Hayır yardımlarını zamanında ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özkan, "Mahallelerimizde ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere sakıntı yaşayan bir çok ailemize de destek amaçlı toplam 6 bin koli ve torban oluşan yardımları kurduğumuz 25 kişilik ekiple dağıttık. Ayrıca askıda ekmek kampanyamızdan 40 bin ekmeğimizi merkez ve kırsal olmak üzere tüm vatandaşlarımızla paylaştık. Ben başta bu yardımları bizlere ulaştıran hayırsever iş insanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Ayhan İşcen - Güncel

Belediye Başkanlığı, İsa Özkan, Pirinç, Güncel, Haberler

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