Dardanel, Sushida ile yeni yatırımlarını perakende sushi kategorisiyle sürdürüyor

Dardanel, Dünya Sushi Günü'nü, 7 günlük raf ömrüyle Türkiye'de bir ilk olan, yemeye hazır yeni sushi markası Sushida ile kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, Sushida ile inovatif ürünlerine bir yenisini daha ekliyor. Şirketin İstanbul'daki uluslararası GFSI onaylı BRC sertifikalı fabrikalarında, Dardanel tarif uzmanlığıyla üretilen Sushida, Türkiye'nin 7 gün raf ömrüne sahip ilk sushi markası olarak öne çıkıyor. İçinde chopstick, wasabi ve soya sosu olan paketlerde, yemeye hazır şekilde sunulan Sushida'nın dört farklı çeşidi bulunuyor.

18 Haziran Dünya Sushi Günü'nde piyasaya çıkan Sushida ürünleri; 8'er parçalık paketlerdeki California Roll ve Philadelphia Roll ile 9'ar parçalık Tokyo Mix ve Kyoto Mix çeşitlerinden oluşuyor. Tüketicilere sunulan Sushida sayesinde, dünya çapında çok sevilen sushi artık istenilen anda, istenilen yerde tüketilebiliyor.

Yeni ürünlerle farklı kategorilerde büyüyor

Kurulduğu günden bu yana AR-GE ve inovasyonu odağında tutan Dardanel, bu kapsamda son dönemde hem AR-GE hem de yeni üretim hatlarına 25 milyon dolarlık yatırım yaptı. Dünyanın en büyük su ürünleri markalarından biri olma hedefiyle yatırımlarına devam eden Dardanel, gelecek dönemde de yeni ürünleriyle farklı kategorilerde yer almayı sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen Özoğuz, şunları kaydetti:

"Her yıl AR-GE ve inovasyona ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlarımızla yeni kategorilere girmeye, ürün çeşitliliğimizi artırmaya ve büyümeye devam ediyoruz. Sushida da bu yatırımlarımızın önemli bir parçası çünkü yenilikçi bakış açımızı ve Dardanel uzmanlığını farklı ürünlerde göstermemiz için bir fırsat sunuyor. Sağlıklı ve lezzetli bir yiyecek olarak, sushinin popülerliği dünyada ve ülkemizde giderek artıyor. Biz de sevilen sushi çeşitlerini 7 günlük raf ömrüyle, yemeye hazır ve paketli şekilde sunarak sektörümüzde yine bir ilki gerçekleştirdik. Hem de Dardanel tarifi ve lezzetiyle… Tüketicilerimizin Sushida'yı çok seveceğine eminim."

Sushi keyfine pratiklik katan Sushida çeşitleri seçili mağaza ve online marketlerde satışa sunuluyor. Instagram'da ise "@sushida.dardanel" hesabından satış noktaları takip edilebiliyor.

Dardanel; Sushida'nın yanı sıra Dardanel Midye Dolma, Mr. No sandviçleri, Aç Ye ton balıklı hazır yemek ve 8 dakikada pişirilebilen Kolay Pişir gibi ürünleri 7'den 70'e tüm lezzetseverlerle buluşturuyor.