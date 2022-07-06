DARBEDİLİNCE KADES BUTONUNA BASAN KADIN, EŞİNİ YARALAMAKTAN GÖZALTINA ALINDI - Haberler

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DARBEDİLİNCE KADES BUTONUNA BASAN KADIN, EŞİNİ YARALAMAKTAN GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da Sözdar B. (25), iddaya göre tartıştığı eşi Ali İhsan B. (29) kendisini darbettiği için Kadın Destek Sistemi (KADES) butonuna basıp yardım istedi.

ADANA'da Sözdar B. (25), iddaya göre tartıştığı eşi Ali İhsan B. (29) kendisini darbettiği için Kadın Destek Sistemi ( Kades ) butonuna basıp yardım istedi. Daha sonra Sözdar B., eşini bıçakla yaraladı. İhbarla gelen ekipler Sözdar B.'yi, gözaltına alırken, yaralı Ali İhsan B. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sözdar B. ile eşi Ali İhsan B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali İhsan B., iddiaya göre eşini darbetti. Sözdar B. ise cep telefonundan KADES butonuna basıp yardım istedi. Daha sonra Sözdar B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ali İhsan B.?yi kolundan, dizinden ve karnından yaraladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ali İhsan B., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Sözdar B., emniyete götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Ali İhsan B.?nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali İhsan Su Yeşilyurt Seyhan KADES Güncel Haberler

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