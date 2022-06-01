Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 2 tutuklama (2) - Haberler

Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 2 tutuklama (2)
Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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5 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDIDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde darbedilen kaynak ustası Özkan Sur'un (50) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınıp, 2'si kadın, 5 kişi, işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.
5 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde darbedilen kaynak ustası Özkan Sur'un (50) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınıp, 2'si kadın, 5 kişi, işlemlerin ardından adliyeye götürüldü. Özkan Sur'un kasten öldürülmesi suçlamasıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mehmet T. (29) ve Mustafa Ç. (27) tutuklanırken, Metin S. (26), Özge B. (28) ve annesi Şengül E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel