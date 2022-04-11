Darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz tedavi altına alındı - Haberler

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Darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz tedavi altına alındı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz tedavi altına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz, tedavi altına alındı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde darbedildiği öne sürülen yazar Ergün Poyraz, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, yazar Ergün Poyraz, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Poyraz, Ergenekon davasında yargılanmış, bir süre cezaevinde kalmıştı.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Ergün Poyraz, Davutlar, Kuşadası, Aydın, Güncel, Haberler

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