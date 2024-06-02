Darbeci Uzman Çavuş Adana'da Yakalandı

KARS'ta darbe girişimine katılıp, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan hakkında verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen firari hükümlü, ihraç uzman çavuş Serdal Bağcılar (33), Adana'da saklandığı adreste yakalandı.

Kars'ta 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci zırhlı birliklerle ortak hareket ettiği belirlenen FETÖ/PDY üyesi uzman çavuş Serdal Bağcılar, ordudan ihraç edildikten sonra tutuklandı. Hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan dava açılan Serdal Bağcılar, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam eden Bağcılar, 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Cezası Yargıtay tarafından onanan Bağcılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bağcılar, teslim olmayıp kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, firari hükümlünün Yüreğir ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Bağcılar'ı yakaladı. Bağcılar, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.