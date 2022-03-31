Darbeci eski bando okulları komutanına verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dönemin Bando Okulları Komutanı eski Albay Halil Birer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Darbe girişiminin ardından 8 sanık hakkında Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve 29 Mart 2018'de karara bağlanan davanın temyiz incelemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesince tamamladı.

Daire, yerel mahkemece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski Albay Birer'e verilen cezanın onanmasını kararlaştırdı.

Birer'in, olay tarihinden önce darbe girişiminden haberdar olduğu, darbe girişimi organizasyonu içerisinde yer aldığı, emrindeki rütbeli askerlere silah ve mühimmat dağıtılması yönünde talimat verdiği belirtilen kararda, sanığın operasyonel hat ile FETÖ'nün mahrem imamlarıyla görüşme yaptığı tespiti yer aldı. Kararda, Birer hakkındaki delillerin toplanması ve yargılama sürecindeki işlemlerin hukuka uygun şekilde yapıldığı kaydedildi.

7 sanık hakkındaki karar bozuldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanık Birer ile aynı davada yargılanarak müebbet hapse mahkum edilen sanıklar eski tabur komutanı Yarbay Erhan Dokur ile Fatih Saban, Gökay Akar, Hakan Ortancıl, Hamza Göçer, Hüseyin Yüksel ve Mahmut Konuk'un cezalarını ise bozdu.

Kararda, bu sanıkların, icra hareketlerinden önce örgütsel organizasyon içinde yer alarak darbe girişiminden haberdar olduklarının, suç işleme karar ve iradesine katıldıklarının kanıtlanamadığı ifade edildi. Bu sebeple sanıkların darbe girişimi nedeniyle "doğrudan fail" kabul edilmesinin hatalı değerlendirme olduğu aktarılan kararda, sanıklara verilen cezanın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olduğu belirtildi.