Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Kırıkkale'deki tüm camilerden okundu. Camiler, sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları da yakılacak.

Darbe girişiminin 7'inci yıl dönümünde camilerden sela okundu

KIRIKKALE - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Kırıkkale'deki tüm camilerden okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, saat 00.13'te tüm camilerden okundu. Sela sesinin yükseldiği Nur Camii, "Dron" ile havadan görüntülendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla camiler, sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları da yakılacak.

Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gece yarısına kadar bekleyen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim keskin, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, kurum müdürleri ve vatandaşlar, şehitler için dua etti.