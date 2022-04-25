Darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada karar açıklandı

"15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da yer aldığı, 9'u firari 17 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların son sözlerini alınmasının ardından verdiği ara sonrası hükmünü açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Osman Kavala'yı, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile sabit olan eylemleri işleme biçimini dikkate alan heyet, takdiri indirim uygulamadı.

Verilen ceza süresi ve infaz koşulları dikkate alınarak Kavala'nın bu suçtan tutuklanmasına karar veren heyet, sanığın "siyasal veya askeri casusluk" suçundan beraatine, bu suçtan tahliyesine hükmetti.

Cezalar açıklanırken slogan atıldı

Heyet, sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapislerine ve bu suçtan tutuklanmalarına karar verdi.

Heyet, 7 sanığın cezaları açıklarken salondakilerin tepki göstermesi ve slogan atması üzerine duruşma salonunu terk etti.

Duruşma salonunda hazır bulunan polisler, tutuklanmalarına karar verilen sanıkların yanına doğru hareket ederken sanıkların yakınlarıyla vedalaşmalarına izin verildi.

Bu sanıklar ve Osman Kavala hakkında "mala zarar verme", "nitelikli mala zarar verme", tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "nitelikli yağma", "nitelikli yaralama" ve "2863 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından da dava açıldığına değinilen kararda, verilen ceza kapsayıcı olduğundan bu suçlardan hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmedildi.

Heyet, firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin haklarındaki yakalama kararların devamına, bu sanıkların dosyalarının ayrılarak yargılamalarının yeni bir dosya üzerinden sürmesine karar verdi.

Oy çokluğu ile alınan karara üye hakim karşı oy kullandı. Üye hakim, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeterli delil bulunmadığından beraatleri, tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesi ve diğer sanıkların tutuklanmaması görüşünde olduğunu karara şerh düştü.

Duruşma sonrası salonun boşaltılması uzun sürdü.

Adliye önünde açıklama

Zaman zaman sloganların atıldığı salonun boşaltılmasının ardından duruşmaya katılanlar adliye önündeki meydanda toplandı.

Grup adına açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün burada sonlanan davada hukukun ve adaletin gereğinin yapılmadığını savundu.

Özel, "Onların yüzlerine kapanan mahkeme kapıları, onların üzerine kapanan cezaevi parmaklıkları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür, bugün tutukladıkları bütün arkadaşlarımız özgürdür." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve bazı avukatlar açıklamalarında alınan karara tepki gösterdi.

Çarşı davasının geçmişi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamına uymuştu.

Gezi Parkı olayları davasının geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında dava açılmıştı.

Yargılama yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Şubat 2020 tarihli duruşmada Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı ve Şerafettin Can Atalay'ın da aralarında olduğu 9 sanığın, yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine yönelik hüküm kurmuş, firari 7 sanığın dosyasını ayırmıştı.

Kararın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), Osman Kavala'nın da arasında yer aldığı 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozmuştu.

Tutuklu sanık Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın 5 Şubat 2021'deki duruşmasında mahkeme heyeti, dava dosyasının Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyası arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine, dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Nisan 2021'deki duruşmada ana dava dosyasında 9 sanık yönünden verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesi tarafından bozulduğu ve karar veren bu mahkemeye gönderildiği hatırlatılarak, o kararla birlikte firari 7 sanık yönünden dosyanın ayrıldığına işaret edilmişti.

Mahkeme heyeti, 7 firari sanık yönünden ayrılan bu dosyanın, istinaf mahkemesince bozulan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki Osman Kavala ve Henri Barkey'in yargılandığı "15 Temmuz darbe girişimi" davası ile yine Kavala'nın 9 sanık ile yargılandığı "Gezi olayları" dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmetmişti. Böylece birleşen 3 dava dosyasındaki sanık sayısı 17'ye ulaşmıştı.

Çarşı davası da birleşmişti

"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılamasını yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Çarşı mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanıklı davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazarak, yargılama konusu eylemler açısından hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüş sormuştu.

Bu mahkemenin birleştirme konusunda muvafakat vermesinin ardından dava dosyaları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.

Dosyalar yeniden ayrılmıştı

Davanın 21 Şubat'ta yapılan duruşmasında Çarşı grubunun üyesi sanıklar adına söz alan avukatları, müvekkilleri hakkındaki dosyanın ana davadan ayrılmasını talep etmişti.

Sanık Osman Kavala'nın avukatları da dosyalarda daha önce verilen birleştirme kararlarının kaldırılmasını istemiş, duruşma savcısı da Çarşı davasının ana dava dosyasından ayrılmasını istemişti.

Mahkeme heyeti, ayrıca dosyada tutuklu sanık bulunmaması, tüm sanıkların savunmalarının tamamlanmış olması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamış olması nedeniyle Çarşı grubu üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık yönünden dosyanın ayrılarak ayrı bir esasa kaydedilmesine hükmetmişti.