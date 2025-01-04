Daqing Petrol Sahası'ndan Rekor Doğalgaz Üretimi

HARBİN, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol üretim sahalarından biri olan Daqing Petrol Sahası, 2024 yılındaki doğalgaz üretiminin 6 milyar metreküpü aştığını ve art arda 14 yılda da istikrarlı büyüme kaydettiğini duyurdu.

Petrol sahasından cuma günü yapılan açıklamada, 6 milyar metreküp doğalgazla üç kişilik 39 milyon ailenin bir yıl boyunca günlük ihtiyacının karşılanabileceği belirtildi.

Petrol sahasının Çin'in kuzeydoğusundaki üssünde geçen yıl 5 milyar metreküp, ülkenin güneybatısındaki üssünde ise 1 milyar metreküp doğalgaz üretildi.

1959 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde keşfedilen Daqing Petrol Sahası, Çin'in modern petrol endüstrisine çok önemli katkılar sunuyor.