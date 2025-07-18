Daqing Petrol Sahası'ndan İlk Yarısında Üretim Artışı

HARBİN, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük enerji üretim üslerinden biri olan Daqing Petrol Sahası, bu yılın ilk yarısında hem ham petrol hem de doğalgaz üretiminde artış kaydetti.

Petrol sahasının yurtiçi ham petrol üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 10.900 ton artarken, doğalgaz üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre 222 milyon metreküp artış gösterdi.

Son yıllarda Daqing Petrol Sahası, yeşil dönüşüm için yeni yaklaşımlar aramaya aktif olarak devam ediyor.

Yılın ilk altı ayında, yeni enerji projeleri 538.700 kilovatlık bir işletme kapasitesine ulaşarak 554 milyon kilovat-saat elektrik üreterek, yıllık hedefin yüzde 52'sini karşıladı.

2024 yılında, petrol sahasının yıllık doğalgaz üretimi bir önceki yıla göre 155 milyon metreküp artışla 6 milyar metreküpü aşarak 14. yılında da kesintisiz büyümesini sürdürmüştü.

Çin'in kuzeydoğunda Heilongjiang eyaletinde 1959 yılında keşfedilen Daqing Petrol Sahası, bugüne kadar ürettiği 2,5 milyar tondan fazla ham petrolle ülkenin toplam kara üretiminin yüzde 36'sını karşıladı.