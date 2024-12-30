Daqing'da Tarihi Kış Balıkçılığı Etkinliği

ÇEKİM TARİHİ: 27 Aralık 2024

1. Daqing şehrinin Dorbod Moğol Özerk İlçesi'nde yer alan Lianhuan Gölü'nden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Daqing şehrine bağlı Dorbod Moğol Özerk İlçesi'nde buz tutmuş Lianhuan Gölü'nde kış balıkçılığı etkinliği düzenlendi.

Dorbod'un buzda balık tutma kültürü, 1.000 yılı aşkın bir geçmişe sahip.

Son yıllarda bu hareketli etkinliğin balıkçıların ve turistlerin akınına uğramasıyla bu ücra yer, turistik bir cazibe merkezi haline geldi.

Eşsiz balıkçılık ve avcılık kültürünü deneyimleyen turistler, buz sporlarının keyfini çıkarırken yerel lezzetlerle taze yapılmış balık yemeklerinin de tadına bakıyor.

Kış balıkçılığı etkinliği 2025 Şubat ayı ortasına kadar sürecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Daqing'den bildiriyor. (XHTV)