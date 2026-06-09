Aynur Kanbur'u cinayeti; saldırgan suçunu itiraf etti

Ali AKSOYER/İSTANBULŞİŞLİ'de 10 yıl önce öldürülen 'Mezdeke grubu' dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin gözaltına alınan Bülent Gündüz poliste yapılan ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Aynur Kanbur'u dansözlük yaptığı için öldürdüğünü söyleyen şüphelinin, olayda kullandığı silahı da boğazdan denize attığı belirlendi. Pasta ustası olan şüphelinin olaydan hiçbir şey olmamış gibi aynı işyerinde çalışmayı sürdürdüğü öğrenildi. Şüphelinin ilk yakalandığında 'Siz beni yakalamasaydınız. Ben teslim olmayı düşünüyordum. Vicdan azabı çekiyordum' dediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde gözaltına alınanlar arasında bulunan Bülent G.'nin poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin yapılan ilk sorgusunda 'Onunla anne tarafından akrabalığımız vardı. Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇALIŞMAYA DEVAM ETMİŞ

Pastacılık yaptığı tespit edilen Gündüz'ün cinayetin ardından iş yerine gidip çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Gündüz daha önceden yaralama suçundan emniyette kaydı olduğu belirtildi.

'SİZ YAKALAMASAYDINIZ BEN TESLİM OLACAKTIM'

Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusuna devam edilen şüphelinin kimsenin kendisini azmettirmediğini olayı kendi başına planlayarak gerçekleştirdiği söylediği öğrenildi. Şüphelinin karşısında polisleri görünce 'Siz gelmeseydiniz. Ben gelip teslim olacaktım. Vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum. Ondan sonra gelip olayı anlatacaktım' dediği belirtildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER AZMETTİRİCİ OLDUKLARI İDDASINI KABUL ETMEDİLER

Öte yandan aynı olayla ilgili azmettirici olarak gözaltına alınan Aynur Kanbur'un akrabaları Yüksel K. ve Serdar K. ise polisteki sorgularında cinayetle bir ilgilerinin bulunmadığını söyledikleri belirtildi.

EK GÖZETİM İZNİ ALINDI

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili 'ek gözetim izni' alındığını belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı