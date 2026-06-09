Haberler

Aynur Kanbur'u cinayeti; saldırgan suçunu itiraf etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen dansçı Aynur Kanbur cinayetinde gözaltına alınan Bülent Gündüz, polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Cinayeti dansözlük yapmasına gururunun dokunması nedeniyle işlediğini söyledi.

Ali AKSOYER/İSTANBULŞİŞLİ'de 10 yıl önce öldürülen 'Mezdeke grubu' dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin gözaltına alınan Bülent Gündüz poliste yapılan ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Aynur Kanbur'u dansözlük yaptığı için öldürdüğünü söyleyen şüphelinin, olayda kullandığı silahı da boğazdan denize attığı belirlendi. Pasta ustası olan şüphelinin olaydan hiçbir şey olmamış gibi aynı işyerinde çalışmayı sürdürdüğü öğrenildi. Şüphelinin ilk yakalandığında 'Siz beni yakalamasaydınız. Ben teslim olmayı düşünüyordum. Vicdan azabı çekiyordum' dediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde gözaltına alınanlar arasında bulunan Bülent G.'nin poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin yapılan ilk sorgusunda 'Onunla anne tarafından akrabalığımız vardı. Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu. Olayı bu nedenle gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇALIŞMAYA DEVAM ETMİŞ

Pastacılık yaptığı tespit edilen Gündüz'ün cinayetin ardından iş yerine gidip çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Gündüz daha önceden yaralama suçundan emniyette kaydı olduğu belirtildi.

'SİZ YAKALAMASAYDINIZ BEN TESLİM OLACAKTIM'

Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusuna devam edilen şüphelinin kimsenin kendisini azmettirmediğini olayı kendi başına planlayarak gerçekleştirdiği söylediği öğrenildi. Şüphelinin karşısında polisleri görünce 'Siz gelmeseydiniz. Ben gelip teslim olacaktım. Vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum. Ondan sonra gelip olayı anlatacaktım' dediği belirtildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER AZMETTİRİCİ OLDUKLARI İDDASINI KABUL ETMEDİLER

Öte yandan aynı olayla ilgili azmettirici olarak gözaltına alınan Aynur Kanbur'un akrabaları Yüksel K. ve Serdar K. ise polisteki sorgularında cinayetle bir ilgilerinin bulunmadığını söyledikleri belirtildi.

EK GÖZETİM İZNİ ALINDI

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerle ilgili 'ek gözetim izni' alındığını belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez
Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Ağbaba'nın şoföründen şoke eden itiraflar
Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı