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"Dans Hep Var" performansları sezon boyunca sürecek

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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'Dans Hep Var' performansları sezon boyunca sürecek

Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen "Dans Hep Var" performansları sezon boyunca devam edecek.

Akbank Sanat Dans Atölyesi tarafından hayata geçirilen "Dans Hep Var" performansları sezon boyunca devam edecek.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, atölye, 22 yıldır çağdaş dans alanında Türkiye ve yurt dışından farklı dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere sahne imkanı veriyor.

Hareketlerin kısıtlı olduğu bir dünyada dansın hep var olduğunu ortaya koyan performanslar, dansın sesini izleyiciyle şehirde, doğada, sahnede, evlerinde buluşturuyor.

Çağdaş dansı izleyicilerle yakınlaştırmayı ve bu alanda eser üreten tüm dansçılara, özellikle de genç dansçılara olanak sağlamayı ve ilham vermeyi hedefleyen proje, fiziksel ve çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Dansı sergilerden festivallere kadar birçok projeyle disiplinler arası bir etkileşim içerisinde bir araya getiren "Dans Hep Var" performanslarının tamamı Akbank Sanat Youtube kanalında yer alıyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Hakan Binbaşgil Türkiye Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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