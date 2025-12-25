Haberler

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı: Danıştay, Bakanlığın 'Sahipsiz ve Tehlike Arz Eden Hayvanlar' Konulu Genelgesini İptal Etti

Güncelleme:
Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı, Danıştay 10. Dairesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sahipsiz hayvanlara ilişkin genelgesinin iptal edildiğini duyurdu.

(ANKARA) - Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, Danıştay 10. Dairesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sahipsiz hayvanlara ilişkin genelgesine karşı açtıkları dava kapsamında genelgeyi iptal ettiğini ifade etti.

Paçalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı olarak açtığımız iptal davasında, Danıştay 10. Dairesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'Sahipsiz ve Tehlike Arz Eden Hayvanlar' konulu hukuka aykırı genelgesini iptal etti. Yetkisiz idarelerin hayvanlar üzerinden hukuk dışı işlem tesis etmesine yargı dur dedi. Hayvanların korunması idarenin keyfine bırakılamaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
