Hekim Birliği Sendikası:  Danıştay, Boşanma Sonrası Mazeret Tayinini 1 Yıldan 3 Aya Düşüren Sağlık Bakanlığı Düzenlemesinin Yürütmesini Durdurdu

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, boşanma sonrası mazeret tayinini 1 yıldan 3 aya düşüren Sağlık Bakanlığı düzenlemesinin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararıyla yürütmesinin durdurulduğunu duyurdu.

Sendikanın hukuk birimi tarafından Danıştay'ın Sağlık Bakanlığı kararına ilişkin yürütme kararını dair açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hekim Birliği Hukuk Birimi olarak çok önemli bir yargı zaferine daha imza attık! Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, boşanma sonrası mazeret tayinini 1 yıldan 3 aya düşüren Sağlık Bakanlığı düzenlemesinin yürütmesini durdurdu. Bu karar, hekimlerin haklı mücadelesine yargı tarafından verilen güçlü bir destektir.

Kararda, hekimlerin yer değiştirme hakkını daraltan "üç ay" ibaresinin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğacağı vurgulandı. Ayrıca işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu tespit edilerek yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Bu tespitler, 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesindeki iki şartın da eksiksiz gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Danıştay ayrıca yönetmelik değişikliğinin hekimlerin haklı beklentisini zedelediğini belirtti. Kararın gerekçesinde hukuk devleti, hukuki güvenlik ve haklı beklenti ilkeleri açıkça hatırlatıldı:

"Bireylerin lehlerine bir sonuca ulaşmayı ümit etmelerine haklı beklenti denir… İdarenin bu takdir yetkisini kullanırken kazanılmış haklara ve haklı beklentilere riayet etmesi gerekir."

Bu karar, Sağlık Bakanlığı'nın hekimlerin aile birliğini koruma amacına uygun olmayan düzenlemesine karşı önemli bir yargısal fren niteliğindedir. "Üç ay" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasıyla birlikte sendikamızın itirazı haklı bulunmuş ve hekimlerin yer değişikliği hakkı güvence altına alınmıştır.

Bu süreçte emeği geçen tüm hukukçularımıza, üyelerimize ve örgütlü mücadelemize teşekkür ediyoruz. Hekim Birliği, hekimlerin hakkını masada da mahkemede de sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Bu daha başlangıç..."