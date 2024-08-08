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Danişment köyünde balık ölümleri endişe yarattı

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyündeki derede yaşanan balık ölümleri, bölge halkını endişelendirdi. Danişment Deresi'nde yüzlerce balığın ölü olarak kıyıya vurduğu görüldü. Olayın nedeni ise yapılan incelemeler sonucunda belirlenecek.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyündeki derede yaşanan balık ölümleri, endişe yarattı.

Danişment köyü sahili yakınında bulunan derede, kıyıya yüzlerce balık ölüsü vurdu. Sabah saatlerinde sahile gidenler, Danişment Deresi'nde yüzlerce balığın öldüğünü gördü. Bölgedekiler, durumu jandarma ve Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Balıkların ölüm nedeninin balıklardan ve dereden alınacak numunelerin incelenmesinin ardından belirleneceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Edirne Keşan Tarım Çevre Doğa Güncel Haberler

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