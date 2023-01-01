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Danimarkalılar Yeni Yılı, Kopenhag Hayvanat Bahçesi'nde Panda Çifti ile Kutladı

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Danimarka'da yaşayan pek çok kişi, yeni yılı Çin'den gelen dev panda çiftiyle kutlamayı tercih etti.

Danimarka'da yaşayan pek çok kişi, yeni yılı Çin'den gelen dev panda çiftiyle kutlamayı tercih etti.

Danimarka'daki Kopenhag Hayvanat Bahçesi'ndeki Çinli dev panda çifti Xing Er ve Mao Sun, Nisan 2019'da hayvanat bahçesindeki panda evine taşındıklarından beri gerçek bir kültürel fenomen haline geldi.

Mao Sun için "Kısa Bacak" ve "Evin Hanımı", Xing Er için ise "Xing" gibi sevimli lakaplar verilen dev panda çiftine yönelik panda topluluğunun sevgisi daha da güçlendi.

Pandalar, Çinli-Danimarkalı Panda Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi kapsamında Çin'den 15 yıllığına ödünç alındı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, çiftin yılda ekstra 400 bin ziyaretçi çekebileceği tahmininde bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kopenhag'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hayvanat Bahçesi Danimarka Güncel Haberler

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