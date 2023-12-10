Danimarkalı yönetmenin ödülü Filistin'e bağışlanacak

HAK-İŞ'in Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ikincilik ödülüne değer görülen Danimarkalı yönetmen Ramadan Huseini, para ödülünü Filistin'e bağışladı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Huseini'ye teşekkür etti ve ödülün Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

HAK-İŞ'in Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "Pant" isimli filmiyle ikincilik ödülüne değer görülen Danimarkalı yönetmen Ramadan Huseini, para ödülünü Filistin'e bağışladı.

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "Pant" isimli film, uluslararası kategoride ikincilik ödülünü kazandı.

Ödülünü Filistinlilere adayan filmin Danimarkalı yönetmeni Ramadan Huseini, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a, Filistin ve Gazze konusundaki açıklamaları ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Danimarkalı yönetmen, yarışmadan kazandığı para ödülünün, Filistin'e yardım kampanyası kapsamında HAK-İŞ'in fahri bir üyesi olarak HAK-İŞ bağış hesabına aktarılmasını istediğini bildirdi.

"Yarışmamız, kültürel ve sendikal hareketin ortak mücadele alanı"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Huseini'ye, anlamlı ve örnek davranışı dolayısıyla teşekkür etti.

Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın, kültürel ve sendikal hareketin ortak bir mücadele alanı olduğunu ifade eden Arslan, "Huseini'nin talebi üzerine kazandığı ödülünü Filistin'de, Gazze'de Siyonist İsrail'in acımasız saldırıları sonucu açlık ve sefalete mahkum edilen kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadesini kullandı.