Danimarkalı Oyuncak Üreticisi Lego, 2022'de Rekor Kar Elde Etti

KOPENHAG, 8 Mart (Xinhua) -- Dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden biri olan LEGO, 2022'de vergi sonrası karının bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 13,8 milyar Danimarka kronuna (1,98 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdığını bildirdi.

KOPENHAG, 8 Mart (Xinhua) -- Dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden biri olan LEGO, 2022'de vergi sonrası karının bir önceki yıla göre yüzde 4 artışla 13,8 milyar Danimarka kronuna (1,98 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdığını bildirdi.

LEGO'nun Salı günü açıkladığı 2022 yıllık mali beyannamesine göre şirketin net satışları geçen yıl 2021'e göre yüzde 17 artışla 64,6 milyar Danimarka kronuna (9,25 milyar dolar) ulaştı.

Açıklamada şirketin ürün portföyüne olan yüksek talebin, hem çevrimiçi hem de fiziksel mağazalarda perakende müşterilerle güçlü ortaklıkların, sağlam bir e-ticaret platformunun ve sağlam bir küresel tedarik ağının bu sonuca katkıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada yeni ürün türlerinde yüzde 48 artış olması ve Lego ürünlerinin 2022'de her zamankinden daha fazla çocuğa ulaşmasıyla, şirketin "mevcut ve gelecekteki talebi karşılamak için" aralarında Çin'deki Jiaxing fabrikasının da bulunduğu tüm küresel fabrikalarında üretim kapasitesini artırdığı belirtildi.

LEGO Grubu'nun CEO'su Niels B. Christiansen yaptığı açıklamada, "Geçen yılki olağanüstü ilerlemenin ardından ve zorlu pazar koşullarına rağmen beklentilerimizin üzerine çıktık" dedi.

Öte yandan Lego, 2022'de dünya çapında 155 yeni Lego mağazası açtı. Açıklamaya göre 95'i Çin'de açılan bu yeni mağazalarla birlikte Lego'nun "dünya genelinde toplam mağaza sayısı 904'e çıktı".

Christiansen, "Markamız için uzun vadeli ilgi ve büyüme oluşturmak adına önümüzdeki yıllarda stratejik girişimlere yaptığımız yatırımları hızlandırmayı planlıyoruz" dedi.