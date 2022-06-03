Danimarkalı öğrenciler İzmir'de Türk kültürünü tanıdı - Haberler

Danimarkalı öğrenciler İzmir'de Türk kültürünü tanıdı

İZMİR - Erasmus+ projesi çerçevesinde Danimarkalı 20 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte bir haftalığına Bayraklı Talatpaşa Ortaokulunun misafiri oldu. Türk kültürü ile tanışan Danimarkalı arkadaşlarını evlerinde misafir eden İzmir'deki öğrenciler, proje sayesinde yabancı dillerini geliştirme fırsatı buldu.

Türkiye, Danimarka, Sırbistan ve İtalya arasında ortaokul öğrencilerini kapsayan Erasmus+ projesi çerçevesinde Danimarka'dan 20 öğrenci ve 4 öğretmen, projeye dahil olan İzmir'deki Bayraklı Talatpaşa Ortaokuluna geldi. Misafir öğrenciler, okul personeli ve öğrencileri tarafından karşılanırken daha sonra projeye dahil olan arkadaşlarının evine yerleşti.

Danimarka'dan gelen arkadaşlarına Türk kültürünü tanıtmak için çeşitli aktiviteler hazırlayan Bayraklı Talatpaşa Ortaokulu öğrencileri, arkadaşlarına Karagöz Hacivat gölge tiyatrosu ve halk oyunları gibi etkinlikler sergiledi. Danimarkalı öğretmen Jan Pedersen ise 'Suus' adını verdikleri sağlık konseptini okulda görevli öğretmenlere anlattı. Danimarkalı öğrenciler de 'Suus dansı' nı İzmirli arkadaşlarına sergiledi. Okul bahçesinde yapılan 'Suus dansı' sırasında renkli görüntüler ortaya çıkarken, İzmirli öğrenciler de Danimarkalı arkadaşlarına alkışlarıyla destek verdi.

Danimarkalı öğrencilere Türk mutfağını tanıtmak amacıyla okul bahçesinde velilerin de katıldığı aile partisi düzenlendi. Danimarkalı öğrenciler, veliler tarafından hazırlanan Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Misafir öğrenciler, hafta boyunca planlanan program içerisinde Efes Antik Kenti, Meryem Ana, Şirince, Kemeraltı çarşısı gibi turistik yerleri gezdi, sahil yolunda bisiklet sürme ve buz pateni etkinliklerine katıldı.

"Projeyi daha da geliştirmek istiyoruz"

Son 5 yılda 8 proje gerçekleştirdiklerini ve Erasmus projelerine hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Bayraklı Talatpaşa Ortaokulu Müdürü Yaşar Cihan Ünal, "Gerçekleştirdiğimiz 8 projede 100 öğrenci ve 38 öğretmen yer aldı. Bu hafta gelen konuklarımız Danimarka'dan. Kendi okullarında 7 yıldır, 2 bin öğrenci üzerinde gerçekleştirdikleri sağlıklı yaşam projesinin tanıtımını yaptılar. Biz de 2 yıl boyunca kendi öğrencilerimize bu projeyi uygulayacağız. Proje çerçevesinde sağlıklı yaşam, obeziteden kurtulma ve düzgün duruş alışkanlıkları kazanma gibi konu başlıkları var. 20 öğrenci ve 4 öğretmenle geldiler, biz de aynı şekilde 20 öğrenci ve 3 öğretmenle onları ziyaret edeceğiz" dedi.

Projeyi daha da geliştirmek istediklerini kaydeden Ünal, amaçlarının ise öğrencilerini pasif halden aktif hale getirerek onlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak olduğunu söyledi.

Misafir öğrencilere İzmir'in doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtmak istediklerini de ifade eden Ünal, "Öğrenciler arasında dostluklar kurulmasını da amaçlıyoruz. Türkiye'nin misafirperverliği dillere destandır. Biz de bunun tanıtımını yapıyoruz. Çocukların kendilerine güveni geliyor ve çok kısa süre içerisinde yabancı dil korkuları ortadan kalkıyor. İngilizcelerini çok iyi geliştirdiklerine şahit oluyoruz" dedi.

"İzmir'in kültürünü ve yiyeceklerini çok araştırdık"

Hareketsiz yaşama karşı fiziksel aktiviteyi arttırarak bunu bir yaşam tarzı haline getirmek istediklerini söyleyen Danimarkalı öğretmen Jan Pedersen ise, "Özellikle genç yaştaki çocuklar ve ebeveynleri için bunu hayata geçirmeyi istiyoruz. Çocukların kendilerine olan öz saygısını geliştirmek için bu projede yer alıyoruz. İzmir'in kültürünü ve yiyeceklerini çok araştırdık. Misafirperverlikleri sayesinde bu projeyi sunmak ve yaygınlaştırmak adına bir fırsat yakaladık ve bundan çok memnunuz. Bu sayede Danimarka ve İzmir'de arkadaşlık bağlarını da güçlendirmiş oluyoruz" dedi.

İzmirli öğrenciler de önümüzdeki aylarda Danimarka'ya giderek Erasmus+ projesi çerçevesinde yabancı kültürleri tanıyıp arkadaşlık bağlarını güçlendirecek.