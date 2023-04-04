Danimarkalı Nakliyat Devi Maersk Yeni Abd-Çin Hava Kargo Bağlantısını Hizmete Soktu

KOPENHAG, 4 Nisan (Xinhua) -- Danimarkalı nakliyat devi A.P. Moller - Maersk (Maersk), ABD ile Çin'i birleştiren iki yeni normal hava kargo hattı başlatılacağını duyurdu.

KOPENHAG, 4 Nisan (Xinhua) -- Danimarkalı nakliyat devi A.P. Moller - Maersk (Maersk), ABD ile Çin'i birleştiren iki yeni normal hava kargo hattı başlatılacağını duyurdu.

Küresel entegre lojistik şirketi Maersk'e göre, yeni müşteri destekli hava koridorunun oluşturulması, zaman açısından hassas ve pahada ağır kargolarda "okyanus ötesi müşterileri için dünyanın en büyük iki piyasası arasındaki bağlantı eksikliğini gidermeye" yardımcı oluyor.

Maersk'in Küresel Hava Kargosu Bölümü Başkanı Michel Pozas Lucic, Salı günü yaptığı basın açıklamasında, "Bu iki hattın başlatılmasıyla Kuzey Amerika ile Asya Pasifik'i müşterilerimiz için tarifeli uçuşlarla ve kontrollü kapasite yoluyla daha da birbiriyle bağlantılı hale getiriyoruz" dedi.

Yeni hizmet, Greenville-Spartanburg Uluslararası Havalimanı (GSP) ile Shenyang Taoxian Uluslararası Havalimanı (SHE) arasında haftada iki kez yapılacak uçuşlarla ve ek olarak Chicago Rockford Uluslararası Havalimanı (RFD) ile Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı (HGH) arasında haftada iki kez yapılacak uçuşlarla başlayacak.

Basın açıklamasında, "Her iki hizmet, Mayıs 2023'ten itibaren haftada üç uçuşa çıkarılacak" ifadeleri kullanıldı.

Yeni hizmete yönelik beklenen talebi kolaylaştırmak üzere Maersk'in şirket içi kargo havayolu şirketi olan Maersk Air Cargo, yakın zamanda üç adet Boeing 767-300 kargo uçağı satın almıştı.

Çin ile ticari fırsatlara yönelik bu son genişleme, Maersk'in 20 Mart'ta Danimarka'nın Billund kenti ile Çin'in Hangzhou kenti arasında Maersk Air Cargo tarafından gerçekleştirilen ve haftada üç seferden oluşan yeni bir hava kargosu hizmetinin başlamasını kutlamasından iki hafta sonra geldi.