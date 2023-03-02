Danimarkalı Bakan depremi inanılmaz bir felaket olarak değerlenirdi

Danimarka Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, depremin en şiddetli yaşandığı illerden Hataya geldi. Bakan Jorgensen, Hatay'da yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Jorgensen, "Danimarka hükümeti şuana kadar Türkiye'ye 10 milyon Euro yardım tahsis etti. Bunlar bu bölgedeki akut ihtiyaçların giderilmesi için kullanılacak" dedi.

Danimarka Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen deprem sebebiyle Hatay'a ziyarette bulundu. Danimarkalı Bakan, ziyaret gerçekleştirdiği yerlerin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile yüz yüze görüştü. İkili görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün gördüklerim çok üzücü, bu gerçekten inanılmaz bir felaket" ifadelerini kullandı.

"Depremden etkilenen insanlara yardım etmemiz gerekiyor"

Deprem felaketine değinen Bakan Dan Jorgensen, "Buraya Danimarka'nın baş sağlığı dileklerini iletmek için geldim. Bölgede bu felaketten etkilenmiş çok sayıda insana taziyelerini sunmak için geldim. Bugün gördüklerim çok üzücü, bu gerçekten inanılmaz bir felaket. Tabi ki de bu depremden etkilenen insanlar yardım etmemiz gerekiyor. Ben sahada çok cesur ve kararlı bir şekilde yardım faaliyetinde bulunan yerel yetkililer ve kuruluşları gördüm. Tabi ki uluslararası toplumunda yardımda bulunması gerekiyor. Buradan Danimarka'ya döndüğümde hükümetime vereceğim mesaj bu" Şeklinde konuştu.

" Danimarka, Türkiye'ye 10 milyon Euro yardım tahsis etti"

Danimarka'nın Türkiye'ye yaptığı yardım miktarından bahseden Jorgensen, "Bu mesajı aynı zamanda Avrupa Birliği içerisindeki meslektaşlarımla da paylaşacağım. Danimarka hükümeti şuana kadar Türkiye'ye 10 milyon Euro yardım tahsis etti. Bunlar bu bölgedeki akut ihtiyaçların giderilmesi için kullanılacak. Bu ihtiyaçlar, barınma, çadır, sağlık kitleri, gıda ve su gibi ihtiyaçlar." Dedi. - HATAY