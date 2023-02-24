Danimarka Yüksek Enerji Fiyatlarından Muzdarip Küçük İşletmelere Yardım Edecek

KOPENHAG, 24 Şubat (Xinhua) -- Danimarka'da yerel topluluklardaki küçük işletmeler, doğrudan finansal destek ve yeşil enerji yatırımı için yardım alacak.

KOPENHAG, 24 Şubat (Xinhua) -- Danimarka'da yerel topluluklardaki küçük işletmeler, doğrudan finansal destek ve yeşil enerji yatırımı için yardım alacak.

Danimarka Sanayi, Ticaret ve Mali İşler Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan basın açıklamasına göre, Danimarka Parlamentosu'nda (Folketing) varılan partiler arası anlaşmanın ardından geçici destek programına 75 milyon Danimarka kronu (10,7 milyon ABD doları) tahsis edildi. Program, yüksek enerji fiyatlarından etkilenen küçük yerel işletmelerin 50.000 Danimarka kronuna kadar doğrudan yardıma başvurmasını sağlayacak. Bu yardımdan yararlanmak için söz konusu işletmelerin, nüfusu 2.500'in altında olan kasabalarda bulunması gerekiyor.

Basın açıklamasında Bakan Morten Bodskov'un, "Bir enerji krizinin ortasındayız. Bu kriz tüm ülkede, özellikle de daha küçük yerel topluluklarda hissediliyor" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Bakan, "Birçok küçük kasabada topluluğun biraraya geldiği yer bakkal, fırın ya da kasaptır ve artan enerji fiyatlarından etkilenenlere çok ihtiyaç duydukları yardımı sağlayan iyi bir program oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Program işletmelere, yeni soğutmalı vitrinler gibi enerji tasarruflu önlemler için finansal yardıma başvurma imkanı veriyor.

Program, 10 Şubat'ta ilan edilen 2,4 milyar Danimarka kronu değerindeki enflasyon yardım paketi kapsamında yer alıyor. (1 Danimarka kronu = 0,14 ABD doları)