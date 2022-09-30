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Danimarka ve İsveç: Gaz sızıntıları birkaç yüz kilo patlayıcıya denk

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Danimarka ve İsveç: Gaz sızıntıları birkaç yüz kilo patlayıcıya denk

Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıların birkaç yüz kilo patlayıcıya denk olduğu bildirildi.

Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntıların birkaç yüz kilo patlayıcıya denk olduğu bildirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Danimarka ve İsveç gaz sızıntısının iklim üzerinde oluşturabileceği kötü etkiden dolayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir mektup yazdı.

Mektupta, gaz sızıntılarının birkaç yüz kilo patlayıcıya denk olduğu endişesi ifade edildi.

Boru hatlarındaki sızıntılar nedeniyle uluslararası kriz devam ederken Rusya'nın talebi üzerine BMGK'nin, Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sızıntıları görüşmek üzere cuma günü toplanacağı bildirildi. Görüşmeye üye olmadıkları için İsveç ve Danimarka temsilci göndermeyecek.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel

Baltık Denizi Danimarka Rusya İsveç Güncel Haberler

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