Danimarka, Ukrayna'ya F-16 Sağlayacak

Danimarka, Ukrayna'ya tedarik edeceği F-16 savaş uçaklarının Rusya topraklarında kullanılmasının "savaş hukuku dahilinde" olacağını bildirdi.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Brüksel'de gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Rasmussen, Ukrayna'ya F-16 sağlanması kapsamında bu uçakların kullanımı için pilot ve personelin eğitilmesine de yardımcı olacaklarını ifade etti.

Ukrayna'nın Rusya topraklarında F-16 kullanması ihtimalini değerlendiren Rasmussen, "Saldırıya uğrayan bir ülkenin kendini koruması tamamen savaş hukuku kapsamındadır." dedi.

F-16 sağlanmasının Ukrayna'nın, Rusya'ya "keyfi saldırılar" düzenlemesi için "tam yetki" verildiği anlamına gelmediğini belirten Bakan Rasmussen, bu uçakların Ukrayna'nın "Rusya toprakları içindeki askeri tesislere saldırarak Rus ordusunu zayıflatma fırsatlarını değerlendirmek için verildiğini" vurguladı.

Hollanda ve Danimarka öncülüğündeki ülkeler, Mayıs 2023'te, Ukrayna'ya F-16 sağlanması ve Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitilmesini kabul etmişti.

Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.