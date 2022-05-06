Danimarka, SM-2 tipi hava savunma füzesini test etti

Danimarka'nın SM-2 tipi hava savunma füzesini başarıyla test ettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD yapımı füze SM-2 tipi füzelerinin denendiğine dair görüntüler paylaşıldı.

Açıklamada, denemelerin donanma için önemli bir mihenk taşı olduğu, bunun düşman uçaklarının uzun mesafelerden vurulabileceği anlamına geldiği belirtildi.

Danimarka'nın hava savunmasını güçlendirmek ve NATO talepleri kapsamında yakın zamanda bu füzeleri donanmanın kullanımına sunacağı kaydediliyor.

Söz konusu füzeler, Peter Willemoes (F 362), Iver Huitfeldt (F 361) ve Niels Juel (F 361) gibi Iver Huitfeldt sınıfı firkateynlere kurulacak.

SM-2 tipi hava savunma füzelerinin Danimarka donanmasının sahip olduğu en gelişmiş füze sistemleri olduğu ifade ediliyor.