Danimarka Sağlık Yetkilileri: Çinli Yolculara Yönelik Kovid Kısıtlamaları Gereksiz

Enfeksiyonu önlemeye yardımcı olmak için Çin'den direkt uçuşlarla Danimarka'ya gelenlere ücretsiz antijen testi sunuluyor.

Danimarka'nın Aarhus kentindeki "Sonsuzluk Köprüsü"nden bir görünüm, 11 Ekim 2021. (Fotoğraf: Zhang Cheng/Xinhua)

Enfeksiyonu önlemeye yardımcı olmak için Çin'den direkt uçuşlarla Danimarka'ya gelenlere ücretsiz antijen testi sunuluyor.

KOPENHAG, 10 Ocak (Xinhua) -- Danimarka Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü, Danimarka'ya gelen Çinli yolculara yönelik kısıtlamaların gereksiz olduğunu bildirdi.

Bakanlık, potansiyel Kovid-19 önlemlerinin değerlendirilmesinin ardından, "Çin'den Danimarka'ya girmeden önce test yapılması için bağlayıcı bir gereklilik yok" dedi.

Enfeksiyonu önlemeye yardımcı olmak için Çin'den direkt uçuşlarla Danimarka'ya gelenlere ücretsiz antijen testi sunuluyor.

Danimarka Salgın Komisyonu Pazartesi günü, "Danimarka'da yüksek nüfus bağışıklığı olduğundan dolayı, şu anda Kovid-19'un Çin'den Danimarka'ya önemli bir yayılma riski veya yeni virüs varyantlarının girmesi konusunda önemli bir risk olmadığını" kaydetti.

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai kentindeki Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nda giriş işlemlerinden geçmek için sıraya giren yolcular, 8 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

Danimarka'nın bulaşıcı hastalıkları önleme ve tedavi etme ulusal merkezi Statens Serum Institut (SSI) tarafından daha önce yapılan bir değerlendirmede de aynı sonuca varıldı.

Danimarka İçişleri ve Sağlık Bakanı Sophie Lohde'nin Salı günü parlamentoda Salgın Komisyonu üyeleriyle yapacağı toplantıda güncellenmiş bir rapor sunması bekleniyor.

Lohde, "Hükümet, SGK ve Salgın Komisyonu'nun tavsiyelerine uyacak" dedi.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi Eyaleti'nin merkezi Xi'an şehrindeki Great Tang All Day Alışveriş Merkezi'ni ziyaret eden turistler, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zou Jingyi/Xinhua)