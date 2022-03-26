Danimarka, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların araştırılmasına öncülük edecek - Haberler

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Danimarka, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların araştırılmasına öncülük edecek

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Danimarka, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların araştırılmasına öncülük edecek

Danimarka öncülüğünde, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaptığı insan hakları ihlallerine yönelik "hesap verebilirlik" platformu oluşturulduğu bildirildi.

Danimarka öncülüğünde, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaptığı insan hakları ihlallerine yönelik "hesap verebilirlik" platformu oluşturulduğu bildirildi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod'un, Arnavutluk, Kolombiya, Marshall Adaları, Hollanda ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile Rusya'nın savaşın patlak verdiği şubattan bu yana Ukrayna'da işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulmasına yönelik çalışma başlattığı belirtildi.

Kofod konuya ilişkin açıklamasında, Ukrayna'da işlenen herhangi bir suç için hesap verebilirliğin sağlanmasının gelecek kovuşturmalar için "hayati" önem taşıdığını ifade etti.

Söz konusu ülkelerin katkıları ile Danimarka'nın öncülüğünde Uluslararası Ceza Mahkemesi bünyesinde "Dostlar Grubu" adı verilen bir "hesap verebilirlik platformu" kurulduğu, platformun amacının Rusya tarafından yapılan hukuk ihlallerini belgelemek ve kovuşturmak için çalışan girişimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bu hususta uluslararası desteği arttırmak olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Danimarka hükümetinin, suçların soruşturulması için UCM tarafından oluşturulan yeni bir fona 100 bin dolar katkı sağladığı kaydedildi.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

İnsan Hakları, Danimarka, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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