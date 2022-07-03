Danimarka polisi, başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracının yönlendirildi. Alışveriş merkezinde bulunanlardan polis gelene kadar yerinden ayrılmaması istendi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki Field's adlı AVM'de silah saldırı düzenledi. Silah seslerinin duyulması üzerine müşteriler AVM'yi koşarak terk ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Danimarka basını, olay yerinde 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.