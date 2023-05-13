Danimarka'nın Sipariş Ettiği Çin Mega Mavnası Tamamlanmak Üzere

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Qinzhou Limanı'nda Çarşamba günü kızaktan denize indirilen mega mavnanın yapımı yakında tamamlanacak.

Mavnayı, CSSC Guangxi Gemi İnşaatı ve Açık Deniz Mühendislik Limited Şirketi inşa ediyor.

10.000 tonun üzerinde ağırlık kaldırma kapasitesine sahip olan mavna, 103 metre uzunluğunda ve 28,5 metre genişliğinde.

Danimarka tarafından sipariş edilen mavnanın bu yılın Ağustos ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Mavnanın kızaktan indirilmesinin ardından, iç dekorasyon ve bağlama testi dahil olmak üzere ana inşaat işleri yapılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor.

(XHTV)