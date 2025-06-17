Danimarka'nın AB Dönem Başkanlığı: Güvenlik ve Rekabetçilik Öncelikli Gündem

Danimarka'nın AB Dönem Başkanlığı: Güvenlik ve Rekabetçilik Öncelikli Gündem
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Danimarka, 1 Temmuz'dan itibaren 6 aylığına Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak. Başkanlığın ana gündemi, Avrupa'nın savunması, güvenliği ve ekonomide rekabetçiliği güçlendirmek olacak. Danimarka, bu süreçte savunma sanayiini güçlendirme ve yeşil geçiş hedeflerini gerçekleştirme planlarını öne çıkaracak.

Danimarka'nın 1 Temmuz'dan itibaren 6 aylığına yürüteceği Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının ana gündemi, Avrupa'nın savunması ve güvenliği ile ekonomide rekabetçiliği güçlendirmek olacak.

AB Konseyinin dönem başkanlığını 1 Temmuz'da 6 aylığına Danimarka devralacak.

Danimarka, 1 Ocak 2026'ya kadar üye ülkeler arasındaki farklı düzeylerde toplantılara başkanlık edecek, Konseyin gündemini belirleyecek.

Brüksel'in önde gelen düşünce kuruluşu Avrupa Politikalar Merkezi (EPC), Danimarka'nın AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Carsten Gronbech-Jensen'in katıldığı etkinlik düzenledi.

Gronbech-Jensen, ülkesinin dönem başkanlığında, "İki ana araç; biri güvenlik, diğeri rekabet. Bence bunlar aynı zamanda güvenlik konusunda malum gündemimizi domine edecek temalar olacak. Çok önemli bir unsur da elbette savunma." dedi.

Danimarkalı diplomat, AB Komisyonunun 2030'a kadar savunma sanayisini güçlendirme hedeflerini içeren "Beyaz Bülten"i uygulama ve bu sektöre ilişkin bürokrasiyi kısaltma, rekabeti artırma ve dış kaynaklara bağımlılığı azaltma girişimlerini sürdürme planlarının altını çizdi.

"Yeşil geçiş"e de değinen Gronbech-Jensen, bu konunun fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma ve daha rekabetçi bir Avrupa endüstrisini teşvik etme aracı olarak Danimarka Başkanlığı altında temel öncelik olmaya devam edeceğini belirtti.

ABD ile yaşanan Grönland gerginliğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Gronbech-Jensen, bu konunun ülkesinin dönem başkanlığının sorumluluklarının dışında kalacağını söyledi.

Gronbech-Jensen, NATO'nun 24-25 Haziran'daki zirvesinde kabul edilmesi beklenen yeni "yüzde 5"lik savunma harcaması hedefi konusunda, Avrupa üyelerinin kendi savunmaları için daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini vurguladı.

Diplomat, birçok Avrupa ülkesinin yüzde 2 hedefini bile karşılayamadığını sözlerine ekledi.

Danimarka dönem başkanlığını, 1 Ocak 2026'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) devredecek.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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