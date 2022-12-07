Danimarka, Kuzey Denizi'nde Karbon Depolama İçin İlk Kez İzin Verdi

KOPENHAG, 7 Aralık (Xinhua) -- Danimarka Enerji Ajansı (DEA) Salı günü, Kuzey Denizi'ndeki eski bir açık deniz Danimarka petrol sahasında 15.000 tona kadar karbondioksit (CO2) enjeksiyonunu ve depolanmasını onayladı.

KOPENHAG, 7 Aralık (Xinhua) -- Danimarka Enerji Ajansı (DEA) Salı günü, Kuzey Denizi'ndeki eski bir açık deniz Danimarka petrol sahasında 15.000 tona kadar karbondioksit (CO2) enjeksiyonunu ve depolanmasını onayladı.

Petrol ve gaz şirketleri INEOS E&P (İngiltere) ve Wintershall Dea'ya (Norveç), Kuzey Denizi'nin güneyinde, Danimarka kıyıları açıklarında bulunan eski Nini West petrol sahasını "test etmek, geliştirmek ve CO2'nin depolanabileceğini göstermek için" dört aylık bir süre için kullanma izni verildi.

Greensand Pilot Enjeksiyon Projesi olarak bilinen girişim, kamu tarafından Danimarka'nın Enerji Teknolojisi Geliştirme ve Gösterim Programından (EUDP) 197 milyon Danimarka kronu (27 milyon ABD doları) değerinde finanse ediliyor.

DEA Ofis Başkanı Henrik Sulsbruck, Greensand'in, Danimarka'da bir karbon depolama projesi için verilen ilk izin niteliği taşıdığını ve bu nedenle "ülkede uygun maliyetli, çevreye ve güvenliğe duyarlı karbon depolama yöntemleri ve teknolojisi geliştirmeye ilişkin önemli bir adım" olduğunu söyledi.

DEA, pilot aşamada CO2'nin deniz seviyesinin 1.800 metre altındaki bir kumtaşı rezervuarına pompalanacağını ve burada doğal yöntemlerle tutularak depolanacağını söyledi.