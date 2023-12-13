Üye Girişi
Haberler

Danimarka, İsrail'in Gazze saldırılarına insani ara verilmesi çağrısı yaptı

Güncelleme:
Abone Ol

Danimarka Dışişleri Bakanı, Gazze'deki sivillere daha fazla acil yardım ulaştırılabilmesi için çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini söyledi. Danimarka, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu karar tasarısına evet oyu vererek Gazze'deki insani durumu destekledi.

Danimarka, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde sivillere daha fazla acil yardım ulaştırılabilmesi için çatışmalara "insani ara verilmesi" çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, yerel yayıncı DR'ye verdiği demeçte, "Acı çeken sivil nüfusa daha fazla acil yardım ulaştırabilmemiz için çatışmalara insani ara verilmesi gerekiyor." dedi.

Rasmussen, ülkesinin dün gece Gazze'de acil ateşkes talebiyle sunulan ve kabul edilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu karar tasarısına "evet" oyu verdiğini çünkü "Gazze'deki insani durumun felaket olduğunu" ifade etti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, "İnsani ateşkes' terimi, insani odağa işaret ediyor ve dolayısıyla kalıcı bir ateşkes değil." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, dün gece 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.

Gazze'de acil ateşkes talebiyle sunulan karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 ülkenin desteğiyle ezici çoğunlukla kabul edilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 412 Filistinli öldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Danimarka İsrail Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Dış Politika Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title