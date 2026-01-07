Haberler

Danimarka ordusu, ABD'nin Grönland'a olası müdahalesinde askeri anlamda derhal karşılık verebilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka'nın Grönland üzerindeki askeri düzenlemeleri, ABD'nin olası askeri müdahalelerine karşı anında tepki verme yetkisini içeriyor. ABD Başkanı Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları sonrası, Danimarka ordusunun hazırlıkları kamuoyuna yansıdı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Grönland'a ABD'nin olası bir askeri müdahalesi durumunda Danimarka ordusunun askeri anlamda talimat beklemeden derhal karşılık verebileceği belirtildi.

Danimarka medya kuruluşu Berlingske, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerinin ardından 1952'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Danimarka ordusunun hazırlıksız yakalanmaması için hazırlanan bir kararı kamuoyuyla paylaştı.

Karara göre, Danimarka Silahlı Kuvvetleri, ulusal topraklara yönelik bir saldırı durumunda, resmi bir savaş ilanı olmasa da talimat beklemeden karşılık verebilir.

Belgede, Danimarka askerlerinin "düşman tarafından esir alınan veya başka bir şekilde etkisiz hale getirilen yetkililerden" emir almamalarının da yer aldığı aktarıldı.

Trump'ın Grönland açıklaması

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Kuzey Atlantik'te Rus bandıralı 'Marinera' petrol tankerine el koydu

Trump'tan Putin'i sinirlendirecek hareket! Hemen el koydular
Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor

Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
ABD, Kuzey Atlantik'te Rus bandıralı 'Marinera' petrol tankerine el koydu

Trump'tan Putin'i sinirlendirecek hareket! Hemen el koydular
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

TFF'nin PFDK'ya sevk ettiği ismin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti

TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu