Danimarka Diyanet Akademisi Heyetinden Amasya İl Müftülüğüne Ziyaret

Danimarka Diyanet Akademisi Heyetinden Amasya İl Müftülüğüne Ziyaret
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Danimarka Diyanet Akademisi heyeti, Amasya İl Müftülüğünü ziyaret ederek hafızlık eğitiminin önemi ve yurtdışında yaşayan gençlerin Kur'an-ı Kerim ile bağlarını güçlendirecek projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Danimarka Diyanet Akademisi heyeti, Amasya İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Ziyarete, Danimarka Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Eyüp Baş, Danimarka'da görev yapan din görevlileri ve hafız adayları katıldı.

Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram tarafından makamda karşılanan heyetle samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede, hafızlık eğitiminin önemi vurgulandı.

Ziyarette ayrıca, Danimarka'daki hafızlık çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yurtdışında yaşayan gençlerin Kur'an-ı Kerim ile bağlarını kuvvetlendirecek projelerin gerekliliği üzerinde duruldu.

Program, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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